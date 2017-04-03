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Загорск 1953 года на снимках М. Манхофа

  • Apr. 3rd, 2017 at 7:50 PM

visualhistory
В общей сложности пока опубликовано лишь около 7% снимков Мартина Манхофа, сделанных в СССР 1952-53 гг. Среди уже выложенных работ можно увидеть три вида Троице-Сергиевой лавры в г. Сергиев Посад (в то время официально назывался "Загорском" в честь большевика Загурского).

Проспект Красной Армии у главных ворот Лавры:
1953с Троице-Сергиевская лавра. Пр-т Красной Армии Martin Manhoff.jpg

КРУПНО

Вид Троице-Сергиевой лавры с пр-та Красной Армии:
1953с Троице-Сергиевская лавра. Martin Manhoff.jpg

КРУПНО

Вход в Успенский собор:
1953с Троице-Сергиевская лавра. Вход в Успенский собор. Martin Manhoff.jpg

КРУПНО

Разумеется, всего снимков Лавры в коллекции Манхофа в разы больше. Увидим ли остальные?

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Comments

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poznanin
Apr. 3rd, 2017 06:02 pm (UTC)
и какой же там сейчас лютый пошлый эклектичный ад..
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visualhistory
Apr. 3rd, 2017 06:45 pm (UTC)
Скажите спасибо, что Лавру пока не обстроили по периметру 25-этажными ЖК для солидных господ.
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v_lechenko
Apr. 3rd, 2017 06:14 pm (UTC)
Я еще застал эти провинциальные тихие городки и этих очаровательных старушек в платочках...
Мирная Херсонщина 80х...
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visualhistory
Apr. 3rd, 2017 06:46 pm (UTC)
Есть у Манхофа и Херсон: http://visualhistory.livejournal.com/1706724.html
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Josef Kats
Apr. 4th, 2017 07:23 am (UTC)
Еще успел застать остатки этого провинциального Загорска в восьмидесятые....
ИМХО - ныне самый изуродованный "дурными деньгами" город на маршруте Золотого кольца.
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visualhistory
Apr. 4th, 2017 04:37 pm (UTC)
Уже почти 10 лет там не был (летит время!). Надо будет посмотреть, как изуродовали.
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evguseek
Apr. 4th, 2017 07:55 am (UTC)
>Вид Троице-Сергиевой лавры с пр-та Красной Армии:
сейчас это место: yandex.ru/maps/-/C6Q3rUNU
один из двухэтажных домиков (слева) цел, белый справа (сейчас жёлтый) тоже
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