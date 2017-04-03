Загорск 1953 года на снимках М. Манхофа

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Архив РИА Новости - самый неистощимый источник качественных снимков СССР последних трёх десятилетий его существования! Сегодня предлагаю полюбоваться…
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Мирная Херсонщина 80х...
ИМХО - ныне самый изуродованный "дурными деньгами" город на маршруте Золотого кольца.
сейчас это место: yandex.ru/maps/-/C6Q3rUNU
один из двухэтажных домиков (слева) цел, белый справа (сейчас жёлтый) тоже