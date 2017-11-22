СССР 1960-х на цветных слайдах. Коллекция Виктора Горкина

На сайте "История России в фотографиях" обнаружиласьВ основном 1960-е годы.Есть Москва, Бухара, Валаам, Вильнюс, Волгоград, Ереван, Казань, Кижи, Кириллов, Кострома, Подмосковье, Самарканд, Соловки, Таллин, Тракай, Углич, Ярославль и некоторые другие места.Кое-что требует идентификации. Нужно также уточнение датировки.Есть интересные ракурсы и сюжеты.Например, Арбатская площадь в Москве в 1966 году:Строительство гостиницы «Россия», около 1966 года:Строительство гостиницы «Россия», около 1966 года, начало улицы Варварки (Разина):Начало улицы Варварки (Разина):Вид улицы Варварки (Разина):Иллюминация в Москве по случаю 50-летия ВОСР:Проспект Калинина в Москве, 1967:Спасо-Преображенский монастырь на Валааме, 1967:Кирилло-Белозерский монастырь, 1967:Ворота Виру в Таллине:Волгоград около 1967 года:Волгоград около 1967 года:ВДНХ. Югославский автомобиль «Застава-1300» (ФИАТ-1300):Туристический автобус ЛАЗ:Неизвестное место:Неизвестное место: