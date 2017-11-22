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СССР 1960-х на цветных слайдах. Коллекция Виктора Горкина

  • Nov. 22nd, 2017 at 2:48 PM

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На сайте "История России в фотографиях" обнаружилась коллекция цветных слайдов Виктора Горкина.
В основном 1960-е годы.

Есть Москва, Бухара, Валаам, Вильнюс, Волгоград, Ереван, Казань, Кижи, Кириллов, Кострома, Подмосковье, Самарканд, Соловки, Таллин, Тракай, Углич, Ярославль и некоторые другие места.

Кое-что требует идентификации. Нужно также уточнение датировки.

Есть интересные ракурсы и сюжеты.
Например, Арбатская площадь в Москве в 1966 году:





Строительство гостиницы «Россия», около 1966 года:


Строительство гостиницы «Россия», около 1966 года, начало улицы Варварки (Разина):


Начало улицы Варварки (Разина):


Вид улицы Варварки (Разина):


Иллюминация в Москве по случаю 50-летия ВОСР:


Проспект Калинина в Москве, 1967:


Спасо-Преображенский монастырь на Валааме, 1967:


Кирилло-Белозерский монастырь, 1967:


Ворота Виру в Таллине:


Волгоград около 1967 года:


Волгоград около 1967 года:


ВДНХ. Югославский автомобиль «Застава-1300» (ФИАТ-1300):


Туристический автобус ЛАЗ:


Неизвестное место:


Неизвестное место:



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Comments

( 11 comments — Leave a comment )
seakonst
Nov. 22nd, 2017 12:09 pm (UTC)
Неизвестное место - ул. Щербаковская, 7 (https://yandex.ru/maps/-/CBabaJDEPB). То есть, 1966-67 год, судя по состоянию стройки.
Трамвай - в Измайловском парке, скорее всего, вот эта остановка: https://pastvu.com/p/47121
Утащу на Паству?
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oldporuchik
Nov. 22nd, 2017 01:09 pm (UTC)
А не Сокольники ли?
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seakonst
Nov. 22nd, 2017 01:33 pm (UTC)
11-й, 32-й и 34-й трамваи одновременно - такое сочетание только на Щербаковской и в Измайлове.
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Nov. 22nd, 2017 01:41 pm (UTC)
При этом трамвай довольно редкой модели.
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seakonst
Nov. 22nd, 2017 01:56 pm (UTC)
Довоенный "М-38", их всего штук 60 было выпущено.
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oldporuchik
Nov. 23rd, 2017 12:43 pm (UTC)
Пардон, слона (т.е. транспарант) я и не заметил.
;))
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seakonst
Nov. 23rd, 2017 01:07 pm (UTC)
;0)
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seakonst
Nov. 22nd, 2017 12:11 pm (UTC)
Серия с г-цей Россия и ул. Разина, а также Арбатская пл. - зима 1966/67.
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Nov. 22nd, 2017 01:38 pm (UTC)
Спасибо! Наверное, всё-таки начало 1967-го, надо покопаться в других снимках того времени.
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seakonst
Nov. 22nd, 2017 01:38 pm (UTC)
Наверное, так.
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seakonst
Nov. 22nd, 2017 12:14 pm (UTC)
Коллекция - класс. Там ещё Москва есть.
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