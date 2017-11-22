СССР 1960-х на цветных слайдах. Коллекция Виктора Горкина

коллекция цветных слайдов Виктора Горкина.На сайте "История России в фотографиях" обнаружилась
В основном 1960-е годы.
Есть Москва, Бухара, Валаам, Вильнюс, Волгоград, Ереван, Казань, Кижи, Кириллов, Кострома, Подмосковье, Самарканд, Соловки, Таллин, Тракай, Углич, Ярославль и некоторые другие места.
Кое-что требует идентификации. Нужно также уточнение датировки.
Есть интересные ракурсы и сюжеты.
Например, Арбатская площадь в Москве в 1966 году:
Строительство гостиницы «Россия», около 1966 года:
Строительство гостиницы «Россия», около 1966 года, начало улицы Варварки (Разина):
Начало улицы Варварки (Разина):
Вид улицы Варварки (Разина):
Иллюминация в Москве по случаю 50-летия ВОСР:
Проспект Калинина в Москве, 1967:
Спасо-Преображенский монастырь на Валааме, 1967:
Кирилло-Белозерский монастырь, 1967:
Ворота Виру в Таллине:
Волгоград около 1967 года:
Волгоград около 1967 года:
ВДНХ. Югославский автомобиль «Застава-1300» (ФИАТ-1300):
Туристический автобус ЛАЗ:
Неизвестное место:
Неизвестное место:
В основном 1960-е годы.
Есть Москва, Бухара, Валаам, Вильнюс, Волгоград, Ереван, Казань, Кижи, Кириллов, Кострома, Подмосковье, Самарканд, Соловки, Таллин, Тракай, Углич, Ярославль и некоторые другие места.
Кое-что требует идентификации. Нужно также уточнение датировки.
Есть интересные ракурсы и сюжеты.
Например, Арбатская площадь в Москве в 1966 году:
Строительство гостиницы «Россия», около 1966 года:
Строительство гостиницы «Россия», около 1966 года, начало улицы Варварки (Разина):
Начало улицы Варварки (Разина):
Вид улицы Варварки (Разина):
Иллюминация в Москве по случаю 50-летия ВОСР:
Проспект Калинина в Москве, 1967:
Спасо-Преображенский монастырь на Валааме, 1967:
Кирилло-Белозерский монастырь, 1967:
Ворота Виру в Таллине:
Волгоград около 1967 года:
Волгоград около 1967 года:
ВДНХ. Югославский автомобиль «Застава-1300» (ФИАТ-1300):
Туристический автобус ЛАЗ:
Неизвестное место:
Неизвестное место:
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Comments
Трамвай - в Измайловском парке, скорее всего, вот эта остановка: https://pastvu.com/p/47121
Утащу на Паству?
;))