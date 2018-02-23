Советская Армия на снимках из архива РИА Новости

По случаю, конечно. К 100-летнему юбилею РККА.
Конный наряд на горном участке советско-китайской границы, пограничная застава (погранзастава) Хоргос, КазССР, 1 сентября 1984 года, фото Юрий Куйдин:
Пограничники в горах Тянь-Шаня. Таджикистан, Щербаков, РИА Новости, 1967 год:
А. Соломонов. Блокпост ограниченного контингента советских войск на охране горной дороги. Афганистан. 15 мая 1988. РИА Новости:
Советско-афганская граница, погранзастава имени С. Н. Карпова, УзССР, 1 июня 1988 года, фото В. Киселев:
Фотограф А. Соломонов. Артиллеристы 40-й армии подавляют огневые точки противника в районе Пагман. Предместье Кабула. Афганистан. 1 сентября 1988. РИА Новости:
Дважды краснознамённый ансамбль песни и пляски Александрова, 1978 год:
На борту подводного ядерного ракетоносца, 1968 год:
Министр обороны СССР маршал Гречко (третий слева) наблюдает за учениями "Двина", 1970 год:
Сцена из фильма "Служу Советскому Союзу":
Иван Кожедуб к концу ВОВ совершил 330 боевых вылетов, в 120 воздушных боях сбил 62 самолета противника. Якутин, РИА Новости, 1986 год:
Советский корабль береговой охраны, 1973 год:
Десантная операция на учениях Черноморского флота, 1980 год:
Штурмовики Як-38 и противолодочный вертолет Ка-25 на палубе авианесущего крейсера Киев. Д. Гетманенко, ТАСС, 1987 год:
Советские ракеты на параде 7 ноября 1990 года, Вячеслав Рунов:
Конный наряд на горном участке советско-китайской границы, пограничная застава (погранзастава) Хоргос, КазССР, 1 сентября 1984 года, фото Юрий Куйдин:
Пограничники в горах Тянь-Шаня. Таджикистан, Щербаков, РИА Новости, 1967 год:
А. Соломонов. Блокпост ограниченного контингента советских войск на охране горной дороги. Афганистан. 15 мая 1988. РИА Новости:
Советско-афганская граница, погранзастава имени С. Н. Карпова, УзССР, 1 июня 1988 года, фото В. Киселев:
Фотограф А. Соломонов. Артиллеристы 40-й армии подавляют огневые точки противника в районе Пагман. Предместье Кабула. Афганистан. 1 сентября 1988. РИА Новости:
Дважды краснознамённый ансамбль песни и пляски Александрова, 1978 год:
На борту подводного ядерного ракетоносца, 1968 год:
Министр обороны СССР маршал Гречко (третий слева) наблюдает за учениями "Двина", 1970 год:
Сцена из фильма "Служу Советскому Союзу":
Иван Кожедуб к концу ВОВ совершил 330 боевых вылетов, в 120 воздушных боях сбил 62 самолета противника. Якутин, РИА Новости, 1986 год:
Советский корабль береговой охраны, 1973 год:
Десантная операция на учениях Черноморского флота, 1980 год:
Штурмовики Як-38 и противолодочный вертолет Ка-25 на палубе авианесущего крейсера Киев. Д. Гетманенко, ТАСС, 1987 год:
Советские ракеты на параде 7 ноября 1990 года, Вячеслав Рунов:
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