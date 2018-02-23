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Советская Армия на снимках из архива РИА Новости


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По случаю, конечно. К 100-летнему юбилею РККА.

Конный наряд на горном участке советско-китайской границы, пограничная застава (погранзастава) Хоргос, КазССР, 1 сентября 1984 года, фото Юрий Куйдин:


Пограничники в горах Тянь-Шаня. Таджикистан, Щербаков, РИА Новости, 1967 год:


А. Соломонов. Блокпост ограниченного контингента советских войск на охране горной дороги. Афганистан. 15 мая 1988. РИА Новости:


Советско-афганская граница, погранзастава имени С. Н. Карпова, УзССР, 1 июня 1988 года, фото В. Киселев:


Фотограф А. Соломонов. Артиллеристы 40-й армии подавляют огневые точки противника в районе Пагман. Предместье Кабула. Афганистан. 1 сентября 1988. РИА Новости:


Дважды краснознамённый ансамбль песни и пляски Александрова, 1978 год:


На борту подводного ядерного ракетоносца, 1968 год:


Министр обороны СССР маршал Гречко (третий слева) наблюдает за учениями "Двина", 1970 год:


Сцена из фильма "Служу Советскому Союзу":


Иван Кожедуб к концу ВОВ совершил 330 боевых вылетов, в 120 воздушных боях сбил 62 самолета противника. Якутин, РИА Новости, 1986 год:


Советский корабль береговой охраны, 1973 год:


Десантная операция на учениях Черноморского флота, 1980 год:


Штурмовики Як-38 и противолодочный вертолет Ка-25 на палубе авианесущего крейсера Киев. Д. Гетманенко, ТАСС, 1987 год:


Советские ракеты на параде 7 ноября 1990 года, Вячеслав Рунов:


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Comments

( 2 comments — Leave a comment )
potapov_tlt
Feb. 23rd, 2018 12:38 pm (UTC)
и никто не говорит, что сегодня 100 лет РККА..
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Feb. 23rd, 2018 12:48 pm (UTC)
Точно! И ведь действительно никто не вспомнил!
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