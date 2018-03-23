Советские товары 1959 г. на снимках Харрисона Формана. Часть 1

В 1959 году американский фотограф Харрисона Формана сделал весьма внушительный фоторепортаж о СССР, в котором были представлены Москва, Грузия, Узбекистан и Казахстан.
Отдельную часть его фотообзора составляют снимки советских витрин, магазинов и уличной торговли, которые можно назвать настоящей "энциклопедией" советского товарного рынка конца 1950-х. Не знаю, кто ему это заказал, но получился документ поистине уникальной исторической ценности, тем более, что в высоком разрешении можно легко увидеть цену на каждое изделие.
Сначала я хотел сделать серию постов по группам товаров, но номенклатура получилась очень сложной, более 15 основных позицией. Поэтому буду давать всё вперемешку, так интереснее будет смотреть.
Для тех, кто не знал или забыл: цены до реформы 1961 года, когда убрали один нолик.
Бытовая техника в Москве. Harrison Forman, 1959 год:
КРУПНО
Вафли ягодные, какао:
КРУПНО
Велозапчасти:
КРУПНО
Детская одежда:
КРУПНО
Витрина в Москве:
КРУПНО
Красотища, не правда ли?
Отдельную часть его фотообзора составляют снимки советских витрин, магазинов и уличной торговли, которые можно назвать настоящей "энциклопедией" советского товарного рынка конца 1950-х. Не знаю, кто ему это заказал, но получился документ поистине уникальной исторической ценности, тем более, что в высоком разрешении можно легко увидеть цену на каждое изделие.
Сначала я хотел сделать серию постов по группам товаров, но номенклатура получилась очень сложной, более 15 основных позицией. Поэтому буду давать всё вперемешку, так интереснее будет смотреть.
Для тех, кто не знал или забыл: цены до реформы 1961 года, когда убрали один нолик.
Бытовая техника в Москве. Harrison Forman, 1959 год:
КРУПНО
Вафли ягодные, какао:
КРУПНО
Велозапчасти:
КРУПНО
Детская одежда:
КРУПНО
Витрина в Москве:
КРУПНО
Красотища, не правда ли?
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Comments
Почему-то ассоциации с чем-то светлым и добрым...может это из-за того что воспоминания детские,а может потому что современность дает темный контраст?
Все было только в америках, а у нас... зачем-то мясорубки делали - когда мяса не было... кофемолки делали - кофе только члены Политбюро видели... Так что это деза )))
Edited at 2018-03-23 06:47 pm (UTC)
А пример у вас сейчас перед глазами есть. Это Израиль, которому Германия до сих пор почему-то выплачивает баснословные суммы за тех евреев, что были убиты в результате немецких этнических чисток.
Edited at 2018-03-23 01:19 pm (UTC)
не то что сейчас - чтобы телек аналогичного типоразмера купить - целую неделю придется горбатиться!!! целую неделю!
остальное как-то по гейропски.
как-то слишком красиво.
маркетингово
А статуэтки "Узбечка с чайником" и "Иванушка на лебеде" и сейчас у меня стоят. У Иванушки каждая ресничка прорисована!