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Советские товары 1959 г. на снимках Харрисона Формана. Часть 1

  • Mar. 23rd, 2018 at 11:28 AM

visualhistory
В 1959 году американский фотограф Харрисона Формана сделал весьма внушительный фоторепортаж о СССР, в котором были представлены Москва, Грузия, Узбекистан и Казахстан.
Отдельную часть его фотообзора составляют снимки советских витрин, магазинов и уличной торговли, которые можно назвать настоящей "энциклопедией" советского товарного рынка конца 1950-х. Не знаю, кто ему это заказал, но получился документ поистине уникальной исторической ценности, тем более, что в высоком разрешении можно легко увидеть цену на каждое изделие.
Сначала я хотел сделать серию постов по группам товаров, но номенклатура получилась очень сложной, более 15 основных позицией. Поэтому буду давать всё вперемешку, так интереснее будет смотреть.
Для тех, кто не знал или забыл: цены до реформы 1961 года, когда убрали один нолик.

Бытовая техника в Москве. Harrison Forman, 1959 год:
1959 Бытовая техника в Москве. Harrison Forman.jpg
КРУПНО

Вафли ягодные, какао:


1959 Вафли в Москве. Harrison Forman.jpg
КРУПНО

Велозапчасти:
1959 Велозапчасти в Москве. Harrison Forman.jpg
КРУПНО

Детская одежда:
1959 Витрина в Москве. Harrison Forman.jpg
КРУПНО

Витрина в Москве:
1959 Витрина в Москве. Harrison Forman2.jpg
КРУПНО

Красотища, не правда ли?

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Comments

( 116 comments — Leave a comment )
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avk62
Mar. 23rd, 2018 08:51 am (UTC)
Спасибо! Детство вспомнил. Приемник "Харьков" на первом фото у нас в семье был в 60-е, родители им гордились, а я маленький был, спалил его. Досталось...
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barxanow
Mar. 24th, 2018 10:17 am (UTC)
А мне понравилась витрина велозапчастей. На века же! "Запасные части к раме". Уже не положишь ничего другого :)
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froster2
Mar. 23rd, 2018 09:07 am (UTC)
Шпион успел только 4 фото сделать?
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craftwr
Mar. 23rd, 2018 05:10 pm (UTC)
Да, потом его расстреляло злобное кджби!
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(no subject) - daemian - Mar. 25th, 2018 07:37 am (UTC) - Expand
sluch_prohog
Mar. 23rd, 2018 09:09 am (UTC)
Хотя и не помню того времени, но из-за фильмов, на которых рос, сразу ностальгия появляется...
Почему-то ассоциации с чем-то светлым и добрым...может это из-за того что воспоминания детские,а может потому что современность дает темный контраст?
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Oryol Komnatny
Mar. 23rd, 2018 03:40 pm (UTC)
сказочная Страна Эльфов, в которой ты никогда не бывал, всегда кажется светлой и манящей. Особенно если её подают с правильной стороны
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(no subject) - negative1984 - Mar. 23rd, 2018 03:57 pm (UTC) - Expand
(no subject) - sluch_prohog - Mar. 23rd, 2018 04:46 pm (UTC) - Expand
(no subject) - Oryol Komnatny - Mar. 23rd, 2018 09:13 pm (UTC) - Expand
(no subject) - sluch_prohog - Mar. 24th, 2018 07:45 am (UTC) - Expand
(no subject) - Константин Морозов - Mar. 25th, 2018 06:14 am (UTC) - Expand
(no subject) - elpervushina - Mar. 25th, 2018 08:48 am (UTC) - Expand
(no subject) - Константин Морозов - Mar. 25th, 2018 06:09 am (UTC) - Expand
(no subject) - sluch_prohog - Mar. 26th, 2018 06:02 pm (UTC) - Expand
(no subject) - Константин Морозов - Mar. 26th, 2018 06:09 pm (UTC) - Expand
(no subject) - sluch_prohog - Mar. 26th, 2018 06:16 pm (UTC) - Expand
(no subject) - Константин Морозов - Mar. 26th, 2018 06:28 pm (UTC) - Expand
(no subject) - sluch_prohog - Mar. 26th, 2018 06:33 pm (UTC) - Expand
(no subject) - semenua - Mar. 25th, 2018 07:33 am (UTC) - Expand
(no subject) - Serge Perovsky - Mar. 23rd, 2018 05:35 pm (UTC) - Expand
(no subject) - sluch_prohog - Mar. 23rd, 2018 05:49 pm (UTC) - Expand
rainy_gosha
Mar. 23rd, 2018 09:51 am (UTC)
А шо так мало?
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visualhistory
Mar. 23rd, 2018 10:26 am (UTC)
В названии по-русски написано "1 часть". Будет много постов.
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(no subject) - rainy_gosha - Mar. 23rd, 2018 10:36 am (UTC) - Expand
grave14_wasp
Mar. 23rd, 2018 10:10 am (UTC)
Так ведь - не было же ничего !!!

Все было только в америках, а у нас... зачем-то мясорубки делали - когда мяса не было... кофемолки делали - кофе только члены Политбюро видели... Так что это деза )))
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koncheev
Mar. 23rd, 2018 06:46 pm (UTC)
Это же конец 50-х, начало 60-х! Мясо и кофе потом пропали (да, и то не совсем, а по дешевке). Холодильников не было. В магазине можно было мясо купить, грамм 300-400, на один раз. На прилавке всегда было 2-3 сорта полукопченой колбасы (краковская, армавирская и украинская), 2-3 сорта сыра (советский, российский, голландский и др.) Сырокопченая колбаса уже по блату. Но достать было несложно. Да, еще была обязательно вареная колбаса, отличного качества. Любительская (2,8 руб.), языковая (с тоненьким слоем сала поверх, 3,1 руб.), докторская, отдельная и ветчинорубленная. Последние похуже и подешевле. (По 2 р. 10 коп.) И еще чайная по 1,6 руб., но вкусная. Еще была ливерная колбаса, кровяная и т.п. Качество было отличное. Потом все постепенно пропало. Надо было "доставать". А про Америку все знали, что у них народ бедствует, его ужасно эксплуатируют на заводах, а зарплату платят очень маленкую. Это потом "вражеские голоса" понемногу народ просветили. Вообще-то, им не очень верили. Ясно было, что они специально нам врут. А сами коммунизм строить не хотят. Коммунистов по тюрьмам гноят. И т.д.

Edited at 2018-03-23 06:47 pm (UTC)
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(no subject) - oldpapuas - Mar. 23rd, 2018 07:50 pm (UTC) - Expand
(no subject) - hardron - Mar. 25th, 2018 02:39 pm (UTC) - Expand
(no subject) - oldpapuas - Mar. 25th, 2018 03:48 pm (UTC) - Expand
(no subject) - grave14_wasp - Mar. 24th, 2018 10:30 am (UTC) - Expand
(no subject) - dim_va - Mar. 24th, 2018 09:53 pm (UTC) - Expand
(no subject) - predessor - Mar. 27th, 2018 11:09 am (UTC) - Expand
slovovseyarusi
Mar. 23rd, 2018 12:44 pm (UTC)
Да, красотища!
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Mike U Linn
Mar. 24th, 2018 07:29 am (UTC)
Да, на ветринах много красивого было. А так то купить нормальную еду или одежду - целое приключение, с серией унижений и элементами коррупции.
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vlad_igorev
Mar. 23rd, 2018 01:05 pm (UTC)
Какая нищета, велозаводом наверняка в Третьем рейхе разжились :))), да так и штамповали ту модель велика до полного развала сссра.
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evgeny_leskov
Mar. 23rd, 2018 07:34 pm (UTC)
Вам неплохо бы знать, что Германии компенсировала СССР только 4 % (четыре) от того, что было разрушено вследствие войны. Так что тот же германский велозавод это малая толика того, что было в СССР до 1941 г.
А пример у вас сейчас перед глазами есть. Это Израиль, которому Германия до сих пор почему-то выплачивает баснословные суммы за тех евреев, что были убиты в результате немецких этнических чисток.
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(no subject) - vlad_igorev - Mar. 23rd, 2018 09:16 pm (UTC) - Expand
(no subject) - bam_bcem_xypma - Mar. 24th, 2018 08:13 am (UTC) - Expand
(no subject) - vlad_igorev - Mar. 24th, 2018 11:50 am (UTC) - Expand
(no subject) - evgeny_leskov - Mar. 24th, 2018 08:58 am (UTC) - Expand
(no subject) - vlad_igorev - Mar. 24th, 2018 11:36 am (UTC) - Expand
(no subject) - evgeny_leskov - Mar. 24th, 2018 08:44 pm (UTC) - Expand
(no subject) - netuti_chuzhoi - Mar. 24th, 2018 10:57 pm (UTC) - Expand
(no subject) - Вика ))))))) - Mar. 25th, 2018 02:09 am (UTC) - Expand
(no subject) - netuti_nas - Mar. 25th, 2018 07:28 am (UTC) - Expand
(no subject) - netuti_nas - Mar. 25th, 2018 07:31 am (UTC) - Expand
(no subject) - evgeny_leskov - Mar. 25th, 2018 09:10 am (UTC) - Expand
(no subject) - netuti_chuzhoi - Mar. 25th, 2018 09:57 am (UTC) - Expand
(no subject) - wazawai_n2 - Mar. 26th, 2018 02:52 am (UTC) - Expand
(no subject) - netuti_nas - Mar. 26th, 2018 03:33 am (UTC) - Expand
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(no subject) - evgeny_leskov - Mar. 24th, 2018 08:47 am (UTC) - Expand
sovsemveteran
Mar. 23rd, 2018 01:19 pm (UTC)
На первом снимке радиола за 715р показалась похожей на ВЭФ Аккорд, по которой я вражьи голоса в начале шестидесятых слушал.Но на моей индикатор настройки справа и выше был.. Попробовал опознать, ( http://savok.name/209-radio.html ) и не нашел аппарат со снимка. Автомобилей у нас было мало моделей ( и штук:-),а радиотехники было дохрена!

Edited at 2018-03-23 01:19 pm (UTC)
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osokin47
Mar. 23rd, 2018 01:46 pm (UTC)
Спасибо за ссылку. Ригонда 102 1968 года стоила 150р. Просто вспомнилось.
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(no subject) - sovsemveteran - Mar. 23rd, 2018 02:32 pm (UTC) - Expand
(no subject) - osokin47 - Mar. 24th, 2018 12:31 pm (UTC) - Expand
Ссылки - sovsemveteran - Mar. 24th, 2018 01:17 pm (UTC) - Expand
(no subject) - osokin47 - Mar. 25th, 2018 07:15 am (UTC) - Expand
(no subject) - Василий Курилов - Mar. 23rd, 2018 06:30 pm (UTC) - Expand
кажется был справа - sovsemveteran - Mar. 23rd, 2018 07:53 pm (UTC) - Expand
(no subject) - calendulae - Mar. 24th, 2018 09:22 am (UTC) - Expand
kanadskij_baton
Mar. 23rd, 2018 02:12 pm (UTC)
Стипендия студента в 1959 году была 200 рублей. В 1961 стала 20 рублей. Квалифицированный рабочий с надбавками мог заработать до 1500 рублей. Учитель в средней школе в среднем получал 650 - 750 рублей.
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Арёша Капризон
Mar. 24th, 2018 11:33 am (UTC)
ну а че? 2 месяца работы и телек!

не то что сейчас - чтобы телек аналогичного типоразмера купить - целую неделю придется горбатиться!!! целую неделю!
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(no subject) - real_morozoff - Mar. 24th, 2018 03:40 pm (UTC) - Expand
(no subject) - Арёша Капризон - Mar. 26th, 2018 11:45 am (UTC) - Expand
(no subject) - netuti_chuzhoi - Mar. 24th, 2018 10:59 pm (UTC) - Expand
amv222
Mar. 23rd, 2018 03:26 pm (UTC)
Радиола на фото называется "Харьков", довольно популярная тогда модель)))
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hogzon
Mar. 23rd, 2018 03:44 pm (UTC)
вот то, что последняя фото сделана в совке бросается в глаза сразу.
остальное как-то по гейропски.

как-то слишком красиво.
маркетингово
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serg_svt
Mar. 23rd, 2018 03:48 pm (UTC)
Ну кто же вражьего корреспондента то в обычный магазин пустит, в 59-ом году то! Примерно как сейчас в КНДР - две гостинницы, три улицы и пять интуристовских магазинов для съёмок.
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(no subject) - Инга Москвитина - Mar. 25th, 2018 02:10 am (UTC) - Expand
Иван Иванов
Mar. 23rd, 2018 03:47 pm (UTC)
У меня "Рекорд"такой есть.Дядя покупал в Воркуте в 1960 году.
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n_alila_n
Mar. 23rd, 2018 04:29 pm (UTC)
В гастрономах шоколадные плитки укладывали спиральными высокими пирамидами, помните?
А статуэтки "Узбечка с чайником" и "Иванушка на лебеде" и сейчас у меня стоят. У Иванушки каждая ресничка прорисована!
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dim_king
Mar. 24th, 2018 10:17 pm (UTC)
Такая?
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(no subject) - n_alila_n - Mar. 25th, 2018 04:44 am (UTC) - Expand
(no subject) - dim_king - Mar. 25th, 2018 05:31 am (UTC) - Expand
(no subject) - n_alila_n - Mar. 25th, 2018 05:50 am (UTC) - Expand
ollo
Mar. 23rd, 2018 05:07 pm (UTC)
жуть какая-то
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agatspb
Mar. 23rd, 2018 05:15 pm (UTC)
Витрины красиво оформлены.
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