Советские товары 1959 г. на снимках Харрисона Формана. Часть 1

В 1959 году американский фотограф Харрисона Формана сделал весьма внушительный фоторепортаж о СССР, в котором были представлены Москва, Грузия, Узбекистан и Казахстан.Отдельную часть его фотообзора составляют снимки советских витрин, магазинов и уличной торговли, которые можно назвать настоящей "энциклопедией" советского товарного рынка конца 1950-х. Не знаю, кто ему это заказал, но получился документ поистине уникальной исторической ценности, тем более, что в высоком разрешении можно легко увидеть цену на каждое изделие.Сначала я хотел сделать серию постов по группам товаров, но номенклатура получилась очень сложной, более 15 основных позицией. Поэтому буду давать всё вперемешку, так интереснее будет смотреть.Для тех, кто не знал или забыл: цены до реформы 1961 года, когда убрали один нолик.Бытовая техника в Москве. Harrison Forman, 1959 год:Вафли ягодные, какао:Велозапчасти:Детская одежда:Витрина в Москве:Красотища, не правда ли?